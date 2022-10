Servente de Pedreiro é condenado a 7 anos de prisão no semiaberto por tentativa de homicídio

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular de Mossoró decidiu pela condenação de Antonio Jefferson da Silva, de 27 anos, pela tentativa de homicídio de José Jeronimo da Silva Junior.

O crime aconteceu no dia 12 de setembro de 2020, em frente ao Bar do Tonheiro, no bairro Aeroporto, em Mossoró.

O julgamento de Antônio aconteceu nesta terça-feira (25). No Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins. Na defesa do réu atuou a defensora pública Ticiana Doth Rodrigues Alves Medeiros. Já o Ministério Público do Rio Grande do Norte foi representado pelo Promotor Armando Lúcio Ribeiro.

Com a decisão dos jurados pela condenação, o presidente do TJP, Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros aplicou a dosimetria da pena em 7 anos de prisão no semiaberto.

Antônio, no entanto, já encontra-se preso, respondendo por outro crime, ao qual a nova pena será somada.

O CRIME

De acordo com a denúncia do MPRM, no dia 12 de setembro de 2020, por volta das 20h, em frente ao Bar do Tonheiro, no bairro Aeroporto, Antonio Jefferson da Silva tentou matar José Jeronimo da Silva Junior, a golpes de faca.

Consta nos autos do inquérito que no dia do crime Antônio Jefferson teria sofrido ofensas verbais por parte da vítima. Apesar de não ter ciência sobre quais era essas ofensas, ele aproveitou que a vítima estava distraída, sentada na frente de um bar e a surpreendeu, desferindo-lhe dois golpes de faca.

José Jerônimo não teve chances de defesa. Ele foi socorrido às pressas para o Hospital Regional Tarcísio Maia, tendo a vida salva pela equipe da unidade hospitalar.

NOVO JÚRI

Nesta quarta-feira (26) Antônio Jefferson sentará novamente no banco dos réus, desta vez, para responder pela tentativa de homicídio de Gustavo Pereira dos Santos, ocorrida no dia 24 de setembro de 2020, em frente ao Mercadinho do Didal, no Aeroporto.

Desta vez, o crime foi cometido porque a vítima teria se negado a lhe dar a quantia de R$ 6 para que o acusado pudesse comprar entorpecentes.

Gustavo Pereira foi golpeado 5 vezes e assim como a vítima anterior, teve a vida salva por ter sido rapidamente socorrido e levado ao HRTM.