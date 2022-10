PC prende suspeitos de roubos em residências e propriedades rurais na região de Campo Grande

Policiais civis da 72ª Delegacia de Polícia (DP de Campo Grande) deflagraram, na manhã desta quarta-feira (26), a Operação "Volantis", com objetivo de combater o crime de roubo em residências e propriedades na zona rural de Campo Grande, Caraúbas e Upanema, região oeste do Estado.

Ao longo das diligências, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos, resultando na apreensão de quatro armas de fogo e na prisão em flagrante de Francisco Alex Rocha Barreto, 21 anos, Francisco Diego Rocha Barreto, 24 anos, Antônio Neilton Neres de Medeiros, 34 anos, e Luís Dantas de Lira, 65 anos, todos pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

As investigações, que duraram sete meses, foram desencadeadas após uma série de roubos em propriedades rurais daqueles municípios (cerca de trinta ocorrências), que vinham promovendo uma intranquilidade na sociedade local.

Com essa ação, a Polícia Civil espera reduzir a prática dessa modalidade criminosa, trazer a paz social e, com as provas obtidas, desencadear novas ações repressivas na região.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia e, após autuação em flagrante, pagaram fiança e irão responder em liberdade.

Também participaram da operação a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Mossoró (DEFUR), a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Mossoró (DEAM), a Delegacia de Homicídios de Mossoró (DHM), a Delegacia Especializada em Narcóticos de Mossoró (DENARC), a 42ª Delegacia de Polícia (DP de Areia Branca), a 46ª Delegacia de Políca (DP de Caicó), a 53ª Delegacia de Polícia (DP de Pau dos Ferros), 56ª Delegacia de Polícia (DP de Portalegre), a 73ª Delegacia de Polícia (DP de Umarizal), a 76ª Delegacia de Polícia (DP de Alexandria), a 97ª Delegacia de Polícia (DP de Assú).