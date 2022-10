Preso em liberdade monitorada é assassinado a tiros na Favela do Fio, em Mossoró

O preso de justiça, em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, Ivanilson Lucas de Paula, o "Medonho", foi assassinado a tiros por volta das 18h15 desta sexta-feira (28), na Favela do Fio, em Mossoró.

Medonho foi encontrado caído em uma região conhecida como “Beco da Morte”. No corpo dele, foram identificadas várias perfurações por arma de fogo. Em vida, o preso de justiça respondia por assaltos à mão armada e também por homicídio.

Nas proximidades do local da ocorrência, ninguém quis comentar o caso. Prevalece a lei do silêncio. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró. O corpo da vítima foi removida para exames na sede do ITEP, que deve produzir relatório e enviar a Divisão de Homicídios.

Este é o registro de ocorrência de Conduta Letal Intencional de número 132 em Mossoró-RN.