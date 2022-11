Jovem vai jogar bola com amigos na La Bomboneira e termina morto

No ataque à tiros, outros dois jovens também foram baleados e foram socorridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Ao que tudo indica, a vítima Adrielison José era o alvo dos atiradores. Ele tentou correr, mas foi alcançado e morto. Os assassinos teriam fugido num carro que estava dando cobertura

Adrielison José da Silva Correia, de 27 aos, foi jogar bola com amigos o campo de futebol society La Bomboneira, no bairro Bela Vista, zona oeste de Mossoró, e terminou assassinado à tiros no início da noite desta quinta-feira, 3.

O ataque a tiros, que segundo testemunhas teria sido feito por dois homens armados e um terceiro dando cobertura com num veículo, deixou outras duas pessoas baleadas, que teriam sido socorridas para o Hospital Tarcísio Maia.

Ao que tudo indica, o alvo dos atiradores era o Adrielison José. Ele, assim como os demais, tentou se refugiar dos tiros, mas foi alcançado e morreu na parte externa da quadra.

Os demais ficaram deitados no chão e correram para os outros lados.

A Polícia Militar foi acionada ao local, mas não conseguiu localizar suspeitos. A Polícia Civil e também a equipe do Instituto Técnico-científico de Perícia, foram acionados ao local para iniciar as investigações.

O corpo de Adrielison foi removido para exames o ITEP.

O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró. Trata-se do caso 134 de Conduta Violenta Letal e Intencional registrado em Mossoró neste ao de 2022.