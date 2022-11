MPF apura possível omissão de PRFs em manifestações nas rodovias do país. Nesta sexta-feira (4), cinco membros do MPF e representantes da PRF se reuniram, no Distrito Federal (DF), para que esclarecimentos sobre o caso fossem prestados. O MPF informou aos representantes da PRF os objetivos da requisição de instauração do inquérito instaurado pela unidade e que investigará supostos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas e prevaricação. No encontro, a PRF esclareceu que não existem mais pontos de obstrução no DF e em alguns outros estados e que tem tomado as medidas para extinguir os bloqueios remanescentes no território nacional.

FOTO: RICARDO TRIDA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO