Pescador ganha várias apostas na vitória de Lula, saiu para cobrar e termina assassinado no RN

Savano Bezerra, apaixonado pelo ex-presidente Lula, fez várias apostas contra bolsonaristas e ganhou todas. Sexta, dia 4, saiu de casa à tarde com uma égua que havia ganho para negociar e também cobrar dívidas de outros bolsonaristas que haviam ganho apostas e foi encontrado morto, com um tiro de doze no rosto, jogado na carroceria de uma D 20 branca, na madrugada deste sábado, 5, na Localidade de Pedreira, no município de Itajá, região do Vale do Açu, no Rio Grande do Norte. O caso será investigado pela Polícia Civil de Assu com apoio da Polícia Militar de Itajá.

A Polícia registrou três ocorrências de homicídio na regional de Mossoró-RN: um em Assu, outro em Itajá e um terceiro na zona leste de Mossoró já na manhã deste sábado, 5 de novembro de 2022.

O caso principal aconteceu na cidade de Itajá. O pescador Savano Bezerra de Araújo Silva, de 37 anos, saiu de casa na sexta-feira, 4, para negociar uma égua que havia ganhado apostando na vitória de Lula e também para cobrar de outras apostas que haviam ganho de bolsonaristas.

No início da madrugada deste sábado, Savano foi encontrado morto com tiro de doze no rosto em cima de uma D20, na localidade Pedreira do Mulungu, em Itajá-RN.Savano Bezerra morra no Sítio Pedra de Martins, zona rural de Jucurutu-RN.

O caso foi comunicado pela esposa da vítima na Delegacia de Plantão de Mossoró. O corpo passou por exames de identificação oficial no Instituto Técnico-científico de Perícia, também de Mossoró. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Assu, com apoio da PM de Itajá, que já está no caso.

O segundo caso de homicídio aconteceu na cidade de Assu, no final da tarde desta sexta-feira, 4. Erenilson da Silva Dantas, conhecido por Gago Everaldo, de 31 anos, foi encontrado morto a tiros na Travessa Marieta Borges Montenegro, no bairro Vertentes, em Assu.

O corpo de Gago Everaldo também foi removido para exames médicos na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia, em Mossoró. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Assu.

Os primeiros passos da Polícia nas investigações, inclusive com apoio da PM, apontam que a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas e possivelmente o crime por ter relação, o que deve ficar configurado durante as oitivas das testemunhas e análises de provas no inquérito do caso.

O terceiro caso de homicídio ocorreu já na manhã deste sábado, 5, no Conjunto Odete Rosado, zona leste de Mossoró. A vítima Antônio Epaminondas Soares da Silva Filho, conhecida por Tony Pintor, que teria ido conversar com o vizinho de nome Ivanilson para ele baixar o som e terminou morto com um tiro no peito. O acusado fugiu após o crime.

O corpo também foi removido para exames e identificação oficial. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró, que trabalha com poucos policiais, pouca estrutura de tecnologia e com o apoio pericial que o ITEP de Mossoró por oferecer. Só em 2022, já são 135 ocorrências de crimes de Conduta Violenta Letal Contra a Vida em Mossoró.