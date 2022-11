Comerciante é morto a tiros dentro do próprio comercial no Planalto 13 de Maio

O crime aconteceu por volta das 11h20 desta quarta-feira (9). Wanderley Lopes Mendes, de 30 anos, estava trabalhando, no Delícias do Frango, de sua propriedade, quando foi surpreendido. A Polícia Militar ainda não sabe quantos suspeitos participaram da ação. A vítima ainda teria tentado correr para a parte de trás do comércio, mas foi perseguido e morto no local.