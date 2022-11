Sinalização viária de Mossoró é referência para cidade de Sobral/ CE

O trabalho de sinalização viária promovido pela Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), segue de modelo para outros municípios. Como forma de conhecer as estruturas, metodologias e equipamentos utilizados pelo Departamento de Engenharia Viária de Mossoró, técnicos da Gerência de Trânsito de Sobral/CE, visitaram as instalações da Sesdem nesta terça-feira (8).



Júlif Guedes, diretor de trânsito de Sobral/CE, frisou que Mossoró é referência para o município. Evidencia que a visita a Mossoró proporcionará troca de experiências, na perspectiva de conseguir resolver problemas enfrentados na fiscalização e sinalização viária.



“Além de conhecer, estamos também trocando experiências quanto a questões de fiscalização e principalmente a sinalização viária. Como as cidades de Sobral e Mossoró têm um clima muito parecido, então, estamos buscando solucionar as problemáticas. Mossoró é referência, assim como Natal e outros municípios”, pontuou.



A durabilidade da sinalização viária foi um dos motivos da visita técnica. O método de aplicabilidade da sinalização horizontal (adicionada ao solo), utilizado em Mossoró, proporciona maior eficiência e permanência da pintura, como explica Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.



“A Gerência de Trânsito de Sobral entrou em contato conosco visando a troca de experiências, especificamente, sobre os dados técnicos das nossas sinalizações. Temos um modelo técnico, uma metodologia de aplicabilidade da sinalização, na qual permite uma durabilidade maior da pintura, então, disponibilizamos esse método durante a visita”, disse.



Neste ano, outros municípios também visitaram Mossoró, como foi o caso dos técnicos da cidade de Assú/RN. A troca de informações visa melhorar questões técnicas, alcançando a implementação de novas tecnologias e métodos.