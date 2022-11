O nordestino que vende adesivos para formar os filhos em odontologia

Seu Francisco da Merenda, como é mais conhecido em Santa Quitéria, no Ceará, têm 5 filhos. Dois já graduados e casados. A casula de 17 anos está no terceiro ano do segundo grau. Matheus e Junior André, no entanto, estão cursando a faculdade de odontologia, parte financiada pelo FIÉS e a outra através do esforço do pai, Seu Francisco de Merenda, que já esteve em mais de 90 municípios nordestinos vendendo adesivos para ajudar no custeio do curso de odontologia dos filhos; Conversamos com Seu Francisco em Mossoró, onde pretende ficar por 10 dias. Quem quiser ajudar a realizar o sonho de formar os filhos, pode fazer contato pelo WhatsApp 88 9 8857 1063, que também é chave pix.

A história do nordestino do município de Santa Quitéria, no Estado do Ceará, que já percorreu mais de 90 cidades em três estados vendendo adesivos para formar dois filhos em odontologia.

Francisco das Chagas André, conhecido por Francisco da Merenda, de 50 anos, casado, cinco filhos, é graduado em Assistência Social, porém, o que gosta de fazer mesmo é vender.

Em sua cidade, Santa Quitéria, vende lanches, mas durante a pandemia, se viu obrigado a vender também adesivos, pois, segundo ele, os boletos da faculdade dos dois filhos continuavam a chegar.

Matheus Lopes, de 21 anos, e Júnior André, de 24 anos, estão matriculados e com aulas regulares numa faculdade de Sobral, no Ceará. Matheus cursa o quinto período e André o oitavo.

Os dois ingressaram no Curso Superior de Odontologia com financiamento do FIÉS, mas que precisam de um apoio de pelo menos R$ 5 mil/mês para complementarem os custos.

Além de André e Matheus, Seu Francisco da Merenda e a esposa Raimunda Lucivania tiveram outros três filhos. O mais velho é Antônio Carlos, 30 anos, jornalista e que já é casado. Está encaminhado.

Francisco Giordano, de 28 anos, é formado em técnico de segurança. Também já é casado e até já tem filho. “Mas para mim, é meu pequeno e sempre vou protegê-lo”, diz Seu Francisco.





Além dos quatro, Seu Francisco de Dona Raimunda também teve Vitória Lopes, que tem 17 anos.

A jovem Vitória sonha em se graduar em odontologia ou medicina veterinária. É aluna aplicada do 3 ano do segundo grau em Santa Quitéria. Fica com a mãe, enquanto o pai roda o Nordeste.

O MH encontrou Seu Francisco da Merenda no Centro de Mossoró, segurando um banner de adesivos de santos e de times de futebol, oferecendo aos presentes de loja em loja.

Com seu jeito de ser, pediu ao MH para registrar seu sonho de ver os filhos formados em odontologia (eu queria que eles se formassem em medicina, mas preferiram odontologia) e o que está fazendo para que isto ocorra: vendendo adesivos de times de futebol e também de santos.

Narrou que primeiro percorreu 87 cidades no Ceará, oferecendo os adesivos. Esteve na região de Cajazeiras, Alto Sertão da Paraíba, onde teve sua história contada pela imprensa local.

“Se aparecesse quem me indicasse para eu ir a num programa de auditório, eu iria. Vou em qualquer canto seguro para conseguir realizar o sonho dos meus filhos”, diz Seu Francisco da Merenda.

Em Mossoró, Seu Francisco disse que pretende ficar por 10 dias.

Quem quiser ajudar a realizar o sonho de formar os filhos, pode fazer contato pelo WhatsApp 88 9 8857 1063, que também é chave pix.

“Enquanto eles não estiverem tudo formados, eu não vou parar!”, finaliza.