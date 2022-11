PM registra homicídios nos municípios de Tibau e Rodolfo Fernandes, no RN

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte registrou dois crimes de homicídios entre o final da tarde desta quarta-feira (9) e o início desta quinta (10), sendo um no município de Tibau e outro em Rodolfo Fernandes.

Em Tibau, nesta quarta-feira (9), Rodrigo Carvalho, que era morador da comunidade Gangorra, foi morto a tiros enquanto trafegava em uma motocicleta, pela RN 013. Denilson Epifânio Silva, que também estava na motocicleta, foi socorrido com vida para a unidade de saúde local e, depois, transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Segundo informações da PM, a vítima sobrevivente informou que foram surpreendidas por homens que estavam em um veículo de cor escura, que se aproximou delas já atirando.

O corpo de Rodrigo foi removido para a sede do Itep, em Mossoró.

RODOLFO FERNANDES

Já em Rodolfo Fernandes, Francisco Marcílio, de 31 anos, teve a casa invadida e foi assassinado a tiro no local, por volta da 1h desta quinta-feira (10).

Segundo informações da PM, os suspeitos acessaram o interior do imóvel arrombando a porta dos fundos. Após matarem Francisco, fugiram com destino ignorado.

Não há informações se a vítima já tinha passagem pelo sistema prisional ou se tinha inimizades que pudessem ter sido motivo para o crime.

O corpo de Francisco foi removido para o Itep de Pau dos Ferros.

A Polícia Civil vai investigar os dois casos.