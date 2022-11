Homem é morto a tiros em via pública no município de Caraúbas

A Polícia Militar registrou um crime de homicídio no município de Caraúbas, no início da tarde desta quinta-feira (9).

De acordo com a Polícia Militar, Valderi Bezerra Neri foi perseguido e morto em via pública, tendo caído na Rua Hugolino de Oliveira, localizada no bairro Leandro Bezerra.

Ainda segundo a PM, as informações são de que os suspeitos estavam em uma motocicleta. Eles desferiram vários disparos de calibres 380 e .40. contra a vítima e fugiram em seguida.

Valderi respondia em liberdade por um crime de estupro de vulnerável. A Polícia Civil vai investigar se o assassinato dele tem ligação com este outro crime.

A investigação ficará a cargo do Delegado de Apodi, Paulo Nilo.