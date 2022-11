PRF inicia Operação Proclamação da República e orienta condutores para uma viagem segura

Desta sexta-feira (11) até a próxima terça-feira (11), será reforçado o policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com as estatísticas. Devido ao feriado prolongado, o que aumenta o fluxo de veículos nas rodovias, a instituição irá direcionar ações de policiamento e fiscalização com foco na segurança viária, em especial na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, bem como intensificar o enfrentamento à criminalidade no período.