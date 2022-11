MPRN está com seleção aberta para cargo de assessor jurídico em Mossoró. É requisito para investidura no cargo ter nível superior em Direito. O perfil de atuação será nas áreas criminal e defesa do patrimônio público, sendo necessário ter conhecimento de Direito constitucional, administrativo, financeiro, tributário, processo civil penal, processual penal, Lei de Improbidade Administrativa, lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública. Os currículos podem ser enviados até o dia 16 de novembro, por meio do link disponível no site do MPRN. A remuneração é de R$ 5.975,87 mais os benefícios de auxílio-alimentação e auxílio-saúde.

