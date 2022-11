Produtores de Mossoró e região recebem orientações sobre potencialidades da avicultura

A Prefeitura de Mossoró realizou mais uma edição do projeto “Papo Rural”. O encontro reuniu produtores rurais do município e região que receberam orientações acerca da avicultura. O evento foi realizado no Parque de Exposições Armando Buá, mais conhecido como Mercado do Bode.



O “Papo Rural” integra o programa “Mossoró Rural” e proporcionou aos produtores conhecimento teórico, troca de experiências, diálogo, consultoria técnica. A iniciativa também promoveu atividades práticas, destacando as potencialidades da avicultura.



Nesta edição, o projeto foi dividido em quatro estações:



Estação 1: Manejo de Produção de aves no sistema caipira: experiência no Bom Jesus. (Cláudio Roberto - produtor)



Estação 2: Manejo sanitário básico em aves: o que preciso saber? (Dra. Juliana Fortes - Ufersa)



Estação 3: Selo de inspeção: quais os caminhos para certificar os produtos da avicultura? (Dr. Jean Berg – Ufersa e Equipe SIM – Seadru)



Estação 4: Custos de produção em avicultura. (Victor Medeiros – zootecnista e consultor em avicultura pelo Sebrae/RN)



O “Papo Rural” é realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) em parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN) e Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).