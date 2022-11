PMCE abre inscrições em concurso para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Combatentes

PMCE abre inscrições em concurso público para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Combatentes. As inscrições foram iniciadas nesta terça-feira (15). Ao todo, são 113 vagas, sendo 96 para o sexo masculino e outras 17 para o sexo feminino, com contratação imediata, além de cadastro de reserva. A remuneração inicial, para os aprovados em todas as etapas do concurso, incluindo Curso de Formação e estágio supervisionado, é no valor de R$ 8.084,05. Os interessados devem se inscrever até o dia 21 de dezembro de 2022, por meio do site da Idecan, banca responsável pela realização do concurso. A taxa de inscrição é no valor de R$ 180.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Estado do Ceará abriu as inscrições para novo concurso público da Polícia Militar.

Ao todo, são 113 vagas para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Combatentes, sendo 96 para o sexo masculino e outras 17 para o sexo feminino, com contratação imediata, além de cadastro de reserva.

O candidato aprovado dentro das vagas ofertadas, em todas as etapas do concurso e atender todas as exigências contidas no edital, será admitido na Polícia Militar do Estado do Ceará-PMCE como Cadete.

O Cadete será submetido ao Curso de Formação de Oficiais, sob a Coordenação da Polícia Militar do Estado e realizado pela Academia Estadual de Segurança Pública. Caso seja aprovado no CFO, passará ao posto de Aspirante-a-oficial, dando início a um estágio supervisionado de seis meses.

Obtendo conceito favorável na forma de regulamento da Corporação Militar estadual, o Aspirante a-Oficial será promovido ao posto de 2.º Tenente QOPM e será classificado nas diversas Organizações Policiais Militares da Corporação.

A remuneração inicial para a condição de cadete, durante o curso de formação, equivale ao valor de R$ 4.560,65. Já como aspirante a oficial, durante o estágio, o candidato receberá R$ 7.128,23. Por fim, o vencimento para 2º Tenente QOPM corresponde a R$ 8.084,05.

REQUISITOS

Para se inscrever no certame, é necessário ter nacionalidade brasileira ou portuguesa amparada pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses; ter idade igual ou superior a 18 anos e, na data da inscrição no concurso, idade de até 29 anos, 11 meses e 29 dias; possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B; ter, no mínimo, 1,62 m de altura, se candidato do sexo masculino, e 1,57 m, se candidato do sexo feminino; dentre outros requisitos detalhados no edital.

Também é necessário apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado por meio de apresentação de original e cópia, para o cargo pretendido.

Os interessados devem se inscrever até o dia 21 de dezembro de 2022, por meio do site da Idecan, banca responsável pela realização do concurso. A taxa de inscrição é no valor de R$ 180.

Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Prova Objetiva (Exame Intelectual), conhecimentos básicos e específicos, de caráter classificatório e eliminatório;

Avaliação Cotista;

Exame de Saúde, de caráter eliminatório;

Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

Avaliação de Capacidade Física, de caráter eliminatório;

Investigação Social, de caráter eliminatório.

A primeira etapa, prova objetiva, será realizada na cidade de Fortaleza, Ceará, prevista para o dia 5 de fevereiro de 2023, às 14h, com duração de quatro horas.

O prazo de validade do certame será de dois anos, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, com possibilidade de ser prorrogado por igual período, apenas uma vez, a critério da Polícia Militar.