Programa “Asfalto no Bairro” reforça infraestrutura de ruas do bairro Santo Antônio

Realizado pela Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), o programa “Asfalto no Bairro” chegou ao cruzamento da rua Zeca Cirilino com a rua Pedro Velho. São mais de 1.500 m² de extensão que recebem melhorias.



“São investimentos do Município que proporcionam melhoria na mobilidade urbana”, ressaltou o titular da Seimurb, Rodrigo Lima.



Quem anda em Mossoró já consegue perceber as mudanças pelas ruas e avenidas. O programa “Asfalto no Bairro” tem levado aos mossoroenses mais benefícios por meio do fortalecimento da infraestrutura da cidade.



“O programa ‘Asfalto no Bairro’ já chega a mais de 42 quilômetros de ruas e avenidas na cidade. A Prefeitura Municipal de Mossoró tem levado a pavimentação asfáltica até os bairros mais populosos”, enfatizou o prefeito Allyson Bezerra.



A dona de casa Olindina Gomes, moradora do bairro Santo Antônio, relatou a importância de sua rua estar asfaltada. "É gostoso demais, é uma maravilha. Melhorou muito a nossa vida”, declarou.



Francisco de Assis, que faz parte do Conselho Comunitário do bairro, declarou que há muitos anos os moradores aguardavam por esse asfalto. “É uma obra muito importante que todos nós moradores esperávamos há anos e graças a Deus hoje ela está concluída e o bairro Santo Antônio tem muito a ganhar com isso”, finalizou.