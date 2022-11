Jean diz que a Petrobras deve suspender venda de ativo até conclusão da mudança de governo

O senador, que foi indicado pelo governo de transição para conduzir os trabalhos do subgrupo de petróleo, gás natural e biocombustíveis, concedeu coletiva após encontro com o Ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida. Segundo ele, há a preocupação de que seja dado seguimento à venda de refinaria, gasodutos, "pequenas sedes" da Petrobras localizadas em diferentes regiões. No entanto, afirmou que o ministro se comprometeu a sustar ou suspender qualquer decisão de caráter estrutural e estratégico até a mudança de governo.