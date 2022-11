Estradas federais estão todas livres de bloqueios e interdições, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal afirmou, em nota publicada nesta terça-feira 22, que todas as rodovias federais estão livres de bloqueios e interdições no Brasil.



Os últimos bloqueios haviam sido registrados também nesta terça, no estado de Mato Grosso nos municípios de Campos de Júlio, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Sapezal e Sorriso.

Segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal, todos os pontos de bloqueio do país nesta terça-feira eram em Mato Grosso. A interdição na BR-070, em Primavera do Leste (MT), foi desfeita por volta das 15h. O Corpo de Bombeiros atuou em parceria com a PRF, pois havia pneus incendiados sobre o asfalto.



No início deste mês, o Supremo Tribunal Federal havia formado maioria para proibir o bloqueio das estradas, mobilizado por manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ministro Alexandre de Moraes estendeu as punições a todo o País e determinou a aplicação de multas aos proprietários dos veículos e aos financiadores dos protestos.

De acordo com a PRF, nessa segunda-feira (21), 14 pessoas foram presas, e com elas, foram apreendidos armas e aparelhos celulares, que devem ajudar nas investigações para identificar organizadores e financiadores dos atos de vandalismo.