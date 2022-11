Prefeitura altera sentido da rua Frei Miguelinho visando a redução de acidentes

Após estudo técnico, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) adequou a configuração do sentido da rua Frei Miguelinho, no bairro Aeroporto. Entre a avenida Antônio Vieira de Sá e a BR-304, a rua Frei Miguelinho terá sentido único: Centro/BR. A medida começa a valer a partir desta sexta-feira (25), com a implantação da nova sinalização e trabalhos da equipe de Educação para o Trânsito da Sesdem.



O Departamento de Mobilidade, após acompanhamento técnico, observou a incidência de acidentes na região. Equipes da Sesdem já haviam reforçado a segurança viária do trecho, com a adição de sinalizações horizontais e verticais. Além disso, adequou a velocidade máxima de vias da região, como o caso da avenida Mota Neto, que passou a ter velocidade de 50 km.



De acordo com Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, os condutores devem ficar atentos à nova mudança. Esclarece que a adequação vai melhorar o fluxo de veículos e reduzir o número de acidentes na via. Adianta que a equipe promoverá atividades educativas com objetivo de informar a população sobre a mudança.



"É extremamente importante essa mudança. Adequamos o sentido, transformando esse trecho em sentido único, com a proposta de diminuir o número de acidentes na via. A Prefeitura chegou com o asfalto, melhorando a mobilidade local, atrelado a isso estamos chegando também com a mudança no sentido da via, melhorando ainda mais o fluxo de veículos e preservando vidas no trânsito.



O Departamento de Educação para o Trânsito reforçará, com campanhas pedagógicas, a necessidade de adaptação dos condutores à nova configuração. As ruas e avenidas adjacentes à rua Frei Miguelinho receberão sinalização refletiva, o que proporcionará melhor visualização das placas de trânsito.