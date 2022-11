Adolescente é assassinado com um tiro no Ouro Negro, em Mossoró. Julimar Kauan de Lima Ferreira, de 17 anos, foi morto em via pública, por volta das 13h20 desta quinta-feira (24). De acordo com a Perita Roberta Lícia, pela análise inicial da cena do crime, o disparo parece ter sido efetuado por alguém que estava bem próximo a vítima. A motivação do crime é desconhecida. O corpo do adolescente foi removido para exames na sede do Itep. A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso.

FOTO: ANNA PAULA BRITO