PM apreende cerca de 1,3 milhão de maços de cigarros contrabandeados em Porto do Mangue. A ação aconteceu entre a noite desta quinta-feira (24) e a madrugada desta sexta (25). Conforme informações da Polícia Militar, a guarnição de Porto do Mangue recebeu informações sobre uma movimentação suspeita na praia, solicitou apoio da guarnição de Serra do Mel e seguiram ao local para averiguar a denúncia. Chegando lá, foram recebidos a tiros e revidaram. Após o confronto, os suspeitos fugiram pelo matagal. Ao se aproximarem, os policiais encontraram um atracadouro clandestino, onde encontrava-se uma embarcação com a carga de cigarros. O material apreendido foi encaminhado para a sede da PF, em Mossoró, onde está sendo contabilizado. Esta é a maior apreensão de cigarros contrabandeados já realizada em Porto do Mangue.

A Polícia Militar do Município de Porto do Mangue, com o apoio da guarnição de Serra do Mel e dos GTOs de Mossoró e Assu, apreendeu uma grande carga de cigarros contrabandeados no município.

O material encontrava-se em uma embarcação, que estava em um atracadouro clandestino, em uma das praias da região. A ação aconteceu entre a noite desta quinta-feira (24) e a madrugada desta sexta (25).

De acordo com informações da PM, a rádio patrulha foi acionada ainda durante a noite, para averiguar uma denúncia de movimentação suspeita na praia. Juntamente com a guarnição de Serra do Mel, os policiais seguiram até o local.

Ao se aproximarem, foram recebidos à tiros e revidaram. Os policiais precisaram pedir apoio das equipes do GTO de Mossoró e Assu. Após o confronto, os suspeitos fugiram pelo matagal. Ninguém foi preso.

Além do material contrabandeado, no local também foram apreendidas duas carretas, uma embarcação pesqueira e dois veículos automotores utilizados na atividade ilícita.

A Polícia Federal também foi acionada para conduzir a apreensão da mercadoria, que será encaminhada para a Receita Federal.

A estimativa inicial, segundo a PF, uma vez que a totalização ainda não foi concluída, é de mais de 1,3 milhão de maços de cigarros recolhidos, se configurando uma das maiores apreensões ocorridas no Brasil, em 2022.