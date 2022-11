Equipe de transição pede para a Petrobras suspender privatizações

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) disse que serão definidos critérios de sigilo, classificação, tipos de dados e a forma como informações deverão circular, como forma de evitar especulação de mercado. Os ativos da Petrobras estavam sendo vendidos abaixo do preço do seguro. Jean defende que a Petrobras seja o pivô na transição energética do Brasil, assim como ocorreu com as principais petrolíferas do mundo.