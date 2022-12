Operação da Deicor e PRF apreende fuzis e material explosivo que seria usado em assalto a bancos do RN. O material foi encontrado em uma granja, na zona rural do município de Elói de Souza, nesta quarta-feira (30). Também foram apreendidos espingardas, uma pistola, coletes balísticos, roupas camufladas, vários baldes de grampos, além de um veículo roubado na cidade de Natal, no dia 17 de novembro. Quando os policiais chegaram ao local, foram recebidos a tiros, revidaram e um integrante da quadrilha acabou baleado. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os demais conseguiram fugir pelo matagal.

Na manhã desta quarta-feira (30) Policiais Civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), com apoio da Polícia Rodoviária Federal do RN, deflagraram operação repressiva para prender uma organização criminosa especializada em roubos a bancos e cofres de postos de combustíveis, com uso de artefatos explosivos.





Durante as investigações os policiais da DEICOR descobriram que essa organização estava escondida em uma granja, na zona rural da Cidade de Elói de Souza, planejando um roubo a um banco no agreste potiguar, por tal motivo foi realizada uma ação repressiva na manhã de hoje, na granja citada.





No momento em que as equipes da DEICOR se aproximaram do local, os bandidos dispararam tiros de fuzil contra os Policiais, dando início a uma intensa troca de tiros.





Aproveitando uma mata que ficava ao lado da granja, alguns bandidos empreenderam fuga, deixando para trás um dos integrantes ferido devido ao intenso tiroteio.





O homem foi socorrido pelos policiais, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo após dar entrada no hospital.

Durante as buscas na residência foram apreendidos 4 fuzis, 2 espingardas calibre 12, 1 espingarda de cartucho e 1 pistola .40 da PMRN, além de 06 coletes balísticos, roupas camufladas, vários baldes de grampos, explosivos (emulsão encartuchada, espoletas, cordéis detonantes e metalon), além de um veículo roubado na cidade de Natal, no dia 17 de novembro.





Durante a operação foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de Marchiario, vulgo "Mercenário", e um mandado de busca, onde foi apreendido grampos e pés de maconha na casa de outro investigado.

Essa organização criminosa vem sendo investigada desde o início do ano, quando explodiram o cofre de um posto de combustíveis, na Cidade de Riachuelo, no dia 31 de janeiro.





Esse grupo é responsável por 22 ações criminosas, trazendo o terror para os clientes e funcionários, além de um grande prejuízo financeiro para os donos dos postos de combustíveis.





Houve um prejuízo de R$ 400 mil para a quadrilha em relação ao material apreendido e pedido. As investigações continuam, haja vista que outros integrantes dessa organização criminosa continuam foragidos.