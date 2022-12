Dono de lava jato é assassinado a tiros no próprio estabelecimento, na Santa Delmira. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (1º), próximo a Praça das Cobras. Luiz Carlos Bezerra Marreiro, de 41 anos, foi morto com cerca de três disparos de pistola calibre 380. Os suspeitos, dois homens, teriam chegado ao local em um veículo de cor branca. Um deles desceu, entrou no lava jato e realizou os disparos que mataram a vítima. De acordo com a Delegada Cristiane Magalhães, ainda é cedo para falar sobre uma motivação para o crime, mas sabe-se que Luiz Carlos foi preso recentemente, com uma motocicleta com queixa de roubo. A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso.

FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS