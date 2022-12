Comperve irá reajustar cronograma de reabertura de inscrições do concurso do CBM/RN. De acordo com a Comissão, o reajuste se fez necessário após a alteração na lei que modifica os critérios de ingresso nas corporações militares do RN, sancionada pela governadora Fátima Bezerra na semana passada. Ainda segundo a Comperve, o edital será retificado com o novo cronograma na próxima semana. As mudanças deverão ocorrer no período de isenção, inscrição, pagamento, homologação das inscrições e no resultado das condições especiais para realização de prova. As demais datas, como a de realização das provas, não sofrerão alteração.

FOTO: WALLESSA CEZAR