Motorista vai responder por duplo homicídio, lesão corporal e por dirigir bêbado

Luiz Carlos estava sob efeito de alcool na noite desta sexta-feira (2) quando avançou com seu Corsa na contra mão da BR 304, logo após o Redenção, e bate de frente no Argos dirigido por Sheila Rafaeal, que transportava Anna Karollina e Isac Emanoel. Sheila se encontra hospitalizada e Anna e Isac (mãe e filho) não resistiram. Luiz Carlos foi preso e autuado em flagrante.

A Polícia tem motivos para acreditar que Luiz Carlos de Lima Morais, por dirigir sob efeito de álcool na noite desta sexta-feira, 2 de dezembro pela BR 304, saída para Fortaleza-CE, causou o acidente que matou a vendedora Anna Karollina Fernandes Medeiros Siqueira, de 38 anos, e o filho dela, o jovem Isac Emanoel de Medeiros Siqueira Canuto, de 18 anos.

Além do próprio Luiz Carlos, deste mesmo acidente, também terminou hospitalizada Sheila Rafaela Alves. A Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência junto com o Corpo de Bombeiros, Unidades do SAMU e também da Polícia Rodoviária Estadual, deu voz de prisão a Luiz Carlos, logo após o socorro do mesmo para o hospital. Ele foi autuado em flagrante.

O delegado de Plantão da Polícia Civil enumerou que Luis Carlos seria autuado no Artigo 306 (embriaguez ao volante), Artigo 303 (lesão corporal causada por dirigir sob efeito do álcool) e 302 (homicídio culposo). Luiz Carlos dirigia um Corsa, que ficou parcialmente destruído. Este veículo foi apreendido, assim como Carteira de Motorista. Além de preso, também pagará multas pesadas.

O acidente

Sheila Rafaela vinha no sentido Tibau/Mossoró, dirigindo um Fiat Argos, tendo os amigos Anna Karollina e Isac Emanoel como passageiros, pela BR 304. Quando já se aproximava das imediações da SUBAÉ Pneus (local não é duplicado, não tem iluminação e a sinalização é pouca), por volta das 22h20 desta sexta-feira, 2 de dezembro, o Corsa dirigido por Luiz Carlos avançou na sua preferencial, ocasionando a tragédia.