Mais de 30 regiões de Mossoró serão beneficiadas com ônibus e tarifa reduzida no Dia de Santa Luzia

A Prefeitura de Mossoró garantirá transporte público com operação especial e tarifa reduzida no dia 13 de dezembro, Dia de Santa Luzia, padroeira de Mossoró.

Mais de 30 regiões serão beneficiadas com ônibus nos bairros a partir das 15h, com retorno até às 22h. As linhas terão como destino à Igreja de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Abolição 2, de onde parte a imagem peregrina de Santa Luzia.

A autônoma Terezinha de Jesus, que utiliza o transporte público diariamente, destacou que a iniciativa da Prefeitura de Mossoró vai possibilitar o melhor deslocamento da população até o início da procissão.

“Achei uma grande iniciativa. Muitas pessoas têm o desejo de ir, e não vão porque não tem como, tem gente que não tem dinheiro para pagar um táxi. Ficou bem mais fácil ir de ônibus com a tarifa reduzida”, disse.

Para facilitar a participação dos devotos à procissão, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) adotou configuração de horário especial visando melhor atender aos fiéis. A novidade é a redução da tarifa para utilização do serviço, que será de 3 reais.

De forma estratégica, os devotos poderão fazer integração em três pontos distribuídos no bairro Centro: terminais da Praça do Carcará, Hotel Caraúbas e proximidades do Mercado Central.

Segundo Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, os ônibus começarão a circular às 15h, saindo dos bairros e da região central da cidade.

“O transporte público funcionará da seguinte forma: teremos três pontos, onde quem desejar se deslocar à Igreja de Nossa Senhora de Fátima poderá contar com essa integração. Teremos os pontos dos terminais da Praça do Carcará, terminal do Hotel Caraúbas e nas proximidades do Mercado Central, para que os devotos possam utilizar o serviço com eficiência e segurança”, detalhou Luís Correia.

“Procissão e festa de Santa Luzia, um momento especial para a cidade, logicamente a Sesdem tem também uma configuração especial para atender aos fiéis que vão prestigiar o evento. Sabemos que existe uma grande concentração de fiéis nas imediações da igreja de onde parte a procissão, dessa maneira montamos uma estratégia e realizamos a distribuição das linhas”, finalizou Luís Correia.