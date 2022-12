Homem é assassinado a tiros dentro do próprio carro, em Areia Branca. O crime aconteceu na noite deste domingo (4), próximo ao Hospital Sara Kubitschek. Segundo informações do delegado plantonista de Mossoró, Dr. Roberto Moura, que atendeu a ocorrência, Antônio dos Santos Lima, de 37 anos, havia acabado de estacionar o carro em frente a casa da companheira dele, quando foi surpreendido pelos suspeitos. A vítima foi atingida com disparos de calibres 12 e .380, ainda dentro do veículo. O delegado ainda afirmou que informações colhidas no local dão conta que Antônio havia tido uns desentendimentos recentemente, que podem ter ligação com o crime. O caso será investigado pela delegacia de Areia Branca.

Antônio dos Santos Lima, de 37 anos, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (4), no município de Areia Branca, região da Costa Branca do Rio Grande do Norte.

Segundo informações do delegado plantonista de Mossoró, Dr. Roberto Moura, que atendeu a ocorrência, Antônio dos Santos Lima, de 37 anos, havia acabado de estacionar o carro em frente a casa da companheira dele, próximo ao Hospital Sara Kubitschek, quando foi surpreendido pelos suspeitos.

A vítima sequer teria tido tempo de reagir e foi morta ainda dentro do veículo, com disparos de calibres 12 e .380.

Ainda de acordo com o delegado, informações colhidas no local dão conta que Antônio havia tido uns desentendimentos recentemente, que podem ter ligação com o crime. Os nomes das pessoas com quem ele se desentendeu foram mantidos em sigilo, para não atrapalhar as investigações.

O corpo de Antônio foi removido para exames na sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), em Mossoró. O caso será investigado pela delegacia de Areia Branca.