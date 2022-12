Adolescente é morto a tiros enquanto dormia, em Governador Dix-sept Rosado

O crime aconteceu por volta das 2h30 desta terça-feira (6), no bairro 40. A vítima foi identificada como Maycon Douglas Leandro da Silva, de 16 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, o menor dormia em uma rede, na casa onde morava, quando a porta de entrada foi invadida por três criminosos encapuzados. O rapaz não teve tempo de reagir, sendo alvejado com vários disparos, ainda na rede. O trio fugiu em seguida, com destino ignorado. O corpo de Maycon foi removido para a sede do Itep, em Mossoró. A investigação ficará por conta da Delegacia de Governador Dix-sept Rosado.