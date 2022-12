Inscrições no concurso do Corpo de Bombeiros do RN são reabertas e seguem até 11 de dezembro. As inscrições foram reabertas nesta terça (6). Elas estavam suspensas, em virtude da necessidade de reajuste do edital, após alterações na lei complementar que atualiza os critérios para ingresso nas corporações militares do estado. Os interessados em concorrer a uma das 102 vagas para o cargo de soldado bombeiro, devem acessar o site da Comperve (banca realizadora do concurso) e preencher o formulário, seguindo as instruções constantes em cada etapa do Processo de Inscrição. Com o novo cronograma, a taxa de inscrição, no valor de R$ 120, deve ser paga até o dia 13 de dezembro, para que a participação seja validada.

As inscrições no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte foram reabertas nesta terça (7) e seguem até o próximo domingo (11).

Elas estavam suspensas, em virtude da necessidade de reajuste do edital, após alterações na lei complementar que atualiza os critérios para ingresso nas corporações militares do estado, sancionada pela governadora Fátima Bezerra no dia 24 de novembro.

Os interessados em concorrer a uma das 102 vagas para o cargo de soldado bombeiro, devem acessar o site da Comperve (banca realizadora do concurso) e preencher o formulário, seguindo as instruções constantes em cada etapa do Processo de Inscrição.

Com o novo cronograma, a taxa de inscrição, no valor de R$ 120, deve ser paga até o dia 13 de dezembro, para que a participação seja validada.



O candidato devidamente inscrito poderá, na data provável de 15 de dezembro de 2022, acessar o site da Comperve para consultar sobre a validação da sua inscrição.

As demais datas do cronograma não foram alteradas, incluindo a data de realização das provas, que serão aplicadas em Natal, no dia 8 de janeiro de 2023.

Veja o edital completo!