Prefeitura intensifica educação para o trânsito nas rodovias de Mossoró

Com aproximação do fim de ano, atrelado a isso as festas comemorativas, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) intensificou, nesta sexta-feira (9), juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o 2º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual (DPRE), as ações em educação para o trânsito nas rodovias de Mossoró. As mobilizações propõem a redução de acidentes.



De acordo com o Departamento de Educação da Sesdem, as ações de caráter pedagógico são intensificadas em dezembro por ser um período comemorativo, onde a população costuma viajar. Na ação desta sexta-feira, os agentes de educação priorizaram a questão da responsabilidade e o respeito ao trânsito.



“Dezembro é um mês que intensifica as comemorações, portanto, aumenta o número de veículos nas rodovias. Então, queremos relembrar às pessoas a questão da segurança para o trânsito. Estamos também evidenciando a questão do ‘se for beber não dirija’”, disse Maribel Oliveira, coordenadora de ações pedagógicas da Sesdem.



As blitze educativas na promoção da segurança viária fazem parte da campanha “Rodovida”, criada pela PRF. A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Mossoró, que idealiza junto com a corporação as ações nas rodovias. Durante o mês de dezembro serão desenvolvidas quatro mobilizações, às sextas-feiras, nas entradas de Mossoró.



“Nosso trabalho em conjunto com os órgãos de trânsito tem como objetivo levar a mensagem de educação, de chamar atenção para a importância de seguir as leis de trânsito, e também o respeito, pois tudo isso irá contribuir para a segurança viária das pessoas”, enfatizou Iatamy Gurgel, policial rodoviário federal.