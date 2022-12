Confira como fica o trânsito no percurso da procissão de Santa Luzia; tarifa será reduzida para os fiéis

Nesta terça-feira (13), Dia de Santa Luzia, os devotos da padroeira de Mossoró realizam a tradicional procissão. Para viabilizar o evento, a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) adotará intervenções no trânsito, a partir das 15h, para garantir a segurança dos fiéis e condutores.

Além disso, o transporte público terá operação especial e tarifa reduzida no dia 13 de dezembro. Mais de 30 regiões serão beneficiadas com ônibus nos bairros a partir das 15h, com retorno até às 22h. As linhas terão como destino à Igreja de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Abolição 2, de onde parte a imagem peregrina de Santa Luzia.

As ruas nas imediações da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Abolição II, de onde parte o andor de Santa Luzia, serão isoladas para facilitar a participação dos devotos à procissão. A imagem percorrerá 4,1 km, passando por várias ruas e avenidas de Mossoró até chegar à Catedral de Santa Luzia, no bairro Centro.



A imagem da padroeira sairá da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima, Abolição II, às 17h. O andor seguirá pela avenida Abel Coelho, segue em curva suave pela rua Rodrigues Alves, posteriormente à esquerda na rua José Damião, depois à direita entrando na rua Delfim Moreira. A procissão segue fazendo a curva à direita na avenida Alberto Maranhão, depois dobra à esquerda na avenida Augusto Severo, segue em frente pela rua Santos Dumont, vira à esquerda na rua Idalino de Oliveira, prosseguindo até a frente da Catedral de Santa Luzia.



Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, orienta aos condutores sobre as intervenções durante a procissão de Santa Luzia. “Muita atenção na região da Capela de Nossa Senhora de Fátima. Nossos agentes de trânsito estarão mobilizados na região, orientando os fiéis e condutores, garantindo a segurança na região”, explicou.



No entorno da Catedral de Santa Luzia, bairro Centro, também haverá intervenção no trânsito. “Assim como na Capela de Nossa Senhora de Fátima, estaremos mobilizados na região da Catedral. Muita atenção, muita cautela ao se aproximar do percurso da procissão. Quer ir à procissão, temos o transporte público à disposição neste dia de Santa Luzia”, sugeriu Luís Correia.