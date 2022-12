Corpo de homem é encontrado na estrada do óleo, Bairro Santo Antônio, em Mossoró. A vítima foi encontrada em uma área de mata, por populares que acionaram a Polícia Militar via Ciosp. O corpo foi encontrado por volta das 16h50 desta quarta-feira (14). O homem, ainda não identificado, possui ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo. A PM isolou o local e aguarda a chegada do Itep e da Polícia Civil para iniciar as investigações.

FOTO: REPRODUÇÃO