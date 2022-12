Prefeitura de Mossoró zera número de acidentes com nova configuração na rua Frei Miguelinho

Através de nova configuração de sentido da rua Frei Miguelinho e o reforço das ações em educação para o trânsito, a Prefeitura de Mossoró conseguiu zerar o número de acidentes de trânsito na via. O trecho entre as ruas Antônio Vieira de Sá e a BR-304, no bairro Aeroporto, passou a ter sentido único, o que melhorou o tráfego local. Atrelado à medida, o Município promoveu ações de educação que reforçaram a atenção do condutor à nova sinalização.



Mesmo com a presença das sinalizações horizontais e verticais, o número de acidentes na via se mostrava preocupante, principalmente no cruzamento da rua Frei Miguelinho com a avenida Mota Neto. Visando preservar vidas, técnicos da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) promoveram estudos de viabilidade, adotando nova configuração para a via.



A medida estabelecida pela Sesdem foi aprovada pela população. O sucesso da iniciativa foi confirmada nesta quinta-feira (15), após expedição de relatório. O Departamento de Mobilidade acompanhou o comportamento dos condutores na via. Após a implantação do sentido único no trecho, não foram registrados acidentes na região.



“Melhoramos a mobilidade com o asfalto e notamos um novo comportamento do condutor. Nossos técnicos adotaram sentido único para a rua Frei Miguelinho, foi um sucesso. Conseguimos reduzir o número de acidentes. Atrelado a nova mudança, o município teve o cuidado de promover ações em educação para o trânsito, chamando atenção do condutor sobre a mudança”, destacou Luís Correia, diretor executivo de mobilidade.



Priorizando a vida no trânsito, a Prefeitura de Mossoró realiza vários estudos em segurança viária com objetivo de reduzir o número de acidentes. A simulação na rua Dona Izaura Rosado, na altura do condomínio Quintas do Lago, bairro Nova Betânia, zona Oeste de Mossoró, é um dos locais que o município implementa novas medidas para zerar o número de acidentes.