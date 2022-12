PM registra ataque a tiros com feridos no Santo Antônio e homicídios nos Paredões e Alto da Pelonha

PM registra ataque a tiros com feridos no Santo Antônio e homicídios no Paredões e Alto da Pelonha. Os crimes foram registrados entre o final da noite desta quinta-feira (15) e o início da manhã desta sexta (16) em Mossoró. No primeiro caso, na Rua Anatália de Melo Alves, por volta das 18h40, um adolescente foi alvejado a tiros e ainda chegou a ser socorrido para o HRTM, mas não resistiu aos ferimentos; poucas horas depois, um ataque a tiros, no Santo Antônio, deixou um homem e uma criança feridos. O primeiro foi levado ao Tarcísio Maia com um ferimento na região do abdômen. A criança, foi alvejada de raspão no braço, atendida na UPA e, em seguida, liberada; já nesta manhã, a PM foi acionada a uma estrada carroçável, no Alto da Pelonha, por populares que encontraram um corpo. Trata-se de um homem, que não portava documentação. Ele foi morto por diversos disparos de arma de fogo.

FOTO: CEDIDA