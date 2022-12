Carro colide com motocicleta e deixa duas pessoas mortas entre Apodi e Caraúbas . O acidente aconteceu no final da tarde deste domingo (18), na RN-233, altura do Sítio Sororoca. As vítimas, que transitavam em uma motocicleta, foram identificadas como Luiz Neto de Medeiros, conhecido como “Lulu” e João Ferreira Neto, conhecido como "João de Izolda”. Os dois retornavam de uma confraternização na Comunidade Apanha Peixe, com destino à zona rural de Caraúbas, quando foram atingidos por uma carro tipo Fox. João morreu no local. Lulu ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Regional de Apodi, mas também não resistiu. O condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, tendo abandonado o veículo a 5 km do local do acidente. Ele ainda não foi identificado.

FOTO: REPRODUÇÃO