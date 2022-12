Wendel Lagartixa é excluído da lista de deputados que serão diplomados

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, atendendo a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), concluiu ao meio dia desta segunda-feira, a retotalização dos votos das eleições deste ano no Estado. Com o novo cálculo feito pela Comissão de Apuração, supervisiodo pessoalmente pelo desembargador Cornélio Alves, sai o nome do candidato Wendel Fagner, do PL, e entra de Ubaldo Fernandes da Silva, assim como já havia sido anunciado. Veja lista!