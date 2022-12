Pedófilo é preso em Mossoró por se passar por criança para assediar menina de 11 anos

Além de farto material pornográfico infantil, os promotores acompanhados com policiais civis e militares, apreendeu também uma arma de fogo (pistola, munição) também drogas. Além deste suspeito, a policia prendeu outro, também com farto material pornográfico infantil.

Dois homens foram presos com farto material (fotos e vídeos pornográfico infantil). O nome da operação foi Sétimo Ciclo, que é fruto de um inquérito policial instaurado pela Divisão de Polícia Civil do Oeste (Divipoe) este ano.

Ao todo, um promotor de Justiça, nove servidores do MPRN, três delegados de Polícia Civil, nove agentes de Polícia Civil e 12 policiais militares cumpriram mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos.

A investigação já apurou que um dos alvos tem histórico de armazenamento de 348 mídias com conteúdo de abuso sexual infantil, tudo obtido na internet no intervalo de 5 de novembro de 2021 a 26 de outubro de 2022, o que evidencia a habitualidade e continuidade do crime.

O outro investigado, entre 1º de junho de 2022 a 26 de julho de 2022, baixou e armazenou 570 mídias com conteúdo de abuso sexual infantil, também caracterizando a habitualidade e continuidade delitiva e pondo em risco a dignidade sexual de crianças.

A operação apreendeu computadores, celulares e outras mídias. Todo o material será periciado e analisado para tentar descobrir se os investigados cometeram outros crimes.

O assédio do pedófilo

A ação é fruto de uma investigação iniciada em outubro passado. No dia 16 daquele mês, uma criança de 11 anos começou a ser assediada por meio de mensagens em duas redes sociais. O homem usava perfil falso onde dizia ser outra criança e ter a mesma idade da vítima.

A operação Sétimo Círculo apura os crimes de disponibilização de fotografia, vídeo de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança, coação para participação de criança ou adolescente no registro de cena pornográfica envolvendo criança, posse de fotografia e vídeo de cena de pornográfica envolvendo criança, e instigação, assédio e constrangimento de criança, por meio de comunicação, com o fim de praticar com ela ato libidinoso, todos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na ação, o MPRN apreendeu celulares, uma pistola, munições e drogas. O homem investigado foi preso em flagrante. Todo o material apreendido na ação será analisado pelo MPRN para tentar apurar se o suspeito fez outras vítimas e cometeu outros crimes.

O nome da ação é uma referência aos nove círculos do inferno da obra Divina Comédia, de Dante Alighieri.