Camilo Santana vai comandar o MEC; decisão foi acertada nesta segunda, durante reunião

O ex-governador e senador eleito se reuniu com Lula na noite de ontem (19). O encontrou contou, ainda, com a participação da atual governadora do estado do Ceará, Izolda Cela, que será a secretária nacional de Educação Básica. A informação sobre o convite de Lula a Camilo Santana já havia sido antecipada na semana passada, pelo Blog do Camarotti.