Policial militar sofre tentativa de assalto, reage e acaba assassinado em Natal

Policial militar militar sofre tentativa de assalto, reage e acaba assassinado em Natal. O Cabo J Barbosa foi morto na noite desta segunda-feira (19), no Planalto, bairro da zona Oeste da capital. O PM teria reagido ao ser abordado por um criminosos que anunciou o assalto. Houve troca de tiros e ambos ficaram feridos. O assaltante morreu no local. J Barbosa ainda chegou a ser socorrido para a UPA de Cidade Satélite, mas também não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações do 9º Batalhão da PM, o policial estava com a esposa no momento em que foram surpreendidos pelo bandido, que anunciou o assalto.

Na troca de tiros, tanto o PM quanto o assaltante ficaram feridos. Este último, entrou em óbito ainda no local onde o crime aconteceu.

A esposa do Cabo J Barbos acionou a Polícia Militar, pedindo socorro. Ele ainda chegou a ser socorrido, levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cidade Satélite, mas também não resistiu aos ferimentos.

O criminoso ainda não foi identificado. Outros homens também são suspeitos de participação no crime e estão sendo procurados pelas forças policiais da capital.