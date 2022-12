PC apreende mais de R$ 500 mil em drogas que estavam sendo transportadas da Paraíba para o RN

As diligências, que contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorreram na noite desta terça-feira (20), em Natal, após os policiais tomarem conhecimento de que possíveis integrantes de uma organização criminosa estariam transportando drogas da Paraíba para o Rio Grande do Norte. Foram presos na operação Dayvid Magnos Alves de Souza, 29 anos, Emerson Adelino Soares da Silva, 22 anos, e Kennedy Gomes Lopes, 19 anos, todos naturais de Canguaretama. Com eles os policiais encontraram 15 tabletes de cocaína pura, pesando 16,5kg, avaliados em R$ 620.000,00.