Secretaria de agricultura ganha mais seis novos veículos para investimentos na zona rural de Mossoró

Na manhã desta quinta-feira (22), a Prefeitura de Mossoró realizou entrega de seis novos veículos à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru). O novo maquinário será destinado à infraestrutura rural do município, promovendo melhoria na qualidade de vida dos moradores das comunidades.

No ato de entrega realizado na sede da Seadru, o novo maquinário representa um investimento de aproximadamente 5 milhões de reais. São veículos adquiridos com recursos próprios do Município. Ao todo, neste ano, os investimentos com máquinas para a zona rural somam cerca de 12 milhões de reais.

“A gente está realmente fazendo uma grande entrega à zona rural de Mossoró. São seis novas máquinas pesadas, num investimento de mais de 5 milhões de reais. São equipamentos que somam aos já estão aqui no município - que chegaram neste ano. Em 2022, já são cerca de 12 milhões de reais investidos em máquinas para a zona rural. São equipamentos que serão usados na infraestrutura rural, melhorando a vida do homem do campo com novas estradas e manutenção das já existentes”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

A gestão municipal segue trabalhando para melhorar as condições de acessibilidade nas comunidades rurais.

“Desde que foi criada a Gerência de Infraestrutura Rural, a gestão vem dando condições para que efetivamente ela vá ao campo. A chegada do maquinário adquirido com recursos próprios vai dar o suporte para as comunicações, principalmente manutenção das estradas vicinais. Todas as comunidades rurais de Mossoró com planejamento serão atendidas no sentido de ofertar condições para o tráfego no período invernoso, sem causar mais problemas à população”, relatou Faviano Moreira, secretário municipal de Infraestrutura.

“Agora recebemos seis novos veículos. Isso vai fazer com que possamos dar mais dignidade ao homem do campo, melhorando a vida na zona rural. Já vamos iniciar nos próximos dias os trabalhos pelas comunidades, onde há estradas em condições mais críticas, dando prioridade a essas localidades. Um dos objetivos é facilitar o acesso das pessoas às comunidades no período chuvoso”, pontou Vladimir Tavares, gerente de Infraestrutura Rural da Seadru.

Para 2023 o planejamento da administração municipal é seguir ampliando as ações na zona rural de Mossoró.

“É o maior investimento que a Secretaria de Agricultura de Mossoró recebe em sua história. Equipamentos que vão ficar disponíveis de forma direta, trabalhando para o homem do campo. São recursos da Prefeitura que estão sendo aplicados na aquisição do maquinário. Vamos seguir durante todo o ano que está chegando com manutenções constantes nas estradas de toda a nossa zona rural”, explicou o prefeito Allyson Bezerra.