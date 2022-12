Presidente Lula anuncia 16 novos ministros para a composição do futuro governo

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (22), 16 novos nomes escolhidos para serem os ministros do próximo governo.



Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente eleito, será o próximo ministro da Indústria e Comércio – pasta que será recriada no governo de Lula.

Os outros nomes que vão compor o próximo governo são:



O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) à frente do Ministério das Relações Institucionais;

Márcio Macedo à frente da Secretaria-Geral da Presidência da República;

Jorge Messias como Advogado-Geral da União;

Nísia Trindade à frente do Ministério da Saúde;

O ex-governador do Ceará Camilo Santana à frente do Ministério da Educação;

Esther Dweck à frente do Ministério de Gestão e Inovação;

O ex-governador de São Paulo Márcio França à frente do Ministério dos Portos e Aeroportos;

Luciana Santos à frente do Ministério das Ciências e Tecnologia;

Cida Gonçalves à frente do Ministério das Mulheres;

Wellington Dias à frente do Ministério do Desenvolvimento Social;

Margareth Menezes à frente do Ministério da Cultura;

Luiz Marinho à frente do Ministério do Trabalho;

Anielle Franco à frente do Ministério da Igualdade Racial (irmã da vereadora assassinada Marielle Franco);

O advogado e escritor Silvio Almeida à frente do Ministério dos Direitos Humanos;

Vinicius Carvalho para a Controladoria-Geral da União



Alguns ministérios ficaram de fora da divulgação, como Minas e Energia e Cidades, em razão de indefinições internas sobre a composição dos comandos das pastas.



“Ainda estão faltando 13 ministros, que eu e a Gleisi vamos começar a trabalhar depois do almoço e, quem sabe na segunda ou na terça-feira, a gente tenha definitivamente terminado de anunciar os ministérios”, disse o petista.