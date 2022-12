Foragido condenado por estupro de vulnerável em Baraúna é preso pela PF no aeroporto de Natal. A prisão, de um homem de 31 anos, aconteceu na madrugada desta quinta-feira (22). Ele estava a bordo de uma aeronave que partiu de São Paulo/SP e foi detido quando desembarcou em solo potiguar. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Vara Única da comarca de Baraúna/RN, pelo crime de estupro de vulnerável. Na tarde de ontem (21), os policiais federais também prenderam um foragido da justiça de São Bernardo do Campo/SP, com mandado de prisão em aberto pelo crime de furto qualificado. Os dois foram conduzidos à sede da PF, onde se encontram custodiados, à disposição da Justiça.

Na madrugada desta quinta-feira (22), a Polícia Federal prendeu um homem de 31 anos, condenado por um crime de estupro de vulnerável. A prisão aconteceu no Aeroporto de Natal, no momento em que ele desembarcou em solo potiguar, em um voo com origem em São Paulo/SP.

Contra o preso havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Única da comarca de Baraúna/RN.

Menos de 12 horas antes, também no Aeroporto de Natal, a PF prendeu um homem de 50 anos, que estava a bordo de outra aeronave com origem em São Paulo.

Este segundo foragido foi preso por força de um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo/SP, em virtude de condenação por crime de furto qualificado

Após as prisões, os condenados seguiram escoltados por policiais federais do Grupo Especial de Capturas (GECAP/NO/DREX) para exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP).

Em seguida, foram recolhidos para a sede da Polícia Federal, no município de Natal, onde se encontram custodiados, à disposição da Justiça.