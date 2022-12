Mossoroense é encontrado morto em alpendre de casa, em Tibau

Populares acionaram a Polícia Militar, por volta das 4h desta sexta (23), informando sobre uma pessoa caída ao chão, no alpendre de uma residência abandonada, localizada no Centro da cidade. Chegando ao local, os policiais encontraram Francisco Márcio da Silva, de 33 anos, já sem vida. Ainda segundo a PM, a vítima já tinha costume de dormir no local. Nesta madrugada, foi surpreendida por homens que se aproximaram já atirando contra ela. O Itep foi acionado para fazer a perícia do local do crime e remoção do corpo para a sede, em Mossoró.