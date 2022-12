Veja o resultado final e a classificação dos aprovados no concurso da ALRN. O concurso, realizado em setembro deste ano, vai ser porta de entrada para 47 novos servidores de níveis médio, técnico e superior. A homologação foi publicada após a análise dos recursos impetrados contra o resultado e a classificação dos candidatos, ficando alterado o resultado divulgado em 14 de dezembro. De acordo com o edital de homologação assinado pelo presidente da Comissão Especial de Concurso Público, Sérgio Freire, as respostas aos recursos ficarão disponíveis por 10 dias no site do Instituto AOCP, que foi a banca que realizou o concurso.

“A divulgação dos aprovados conclui o processo do concurso da Assembleia, um certame feito com lisura e transparência, consagrando a gestão moderna e eficaz do legislativo potiguar”, disse o presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira.

Para o nível médio, estavam previstas 23 vagas, sendo 13 para apoio administrativo, três para contabilidade, uma para edificações, cinco para tecnologia da informação e uma para tecnologia de sistema. Os salários serão de R$ 4.468,16.

Já para nível superior, são 10 vagas para Processo Legislativo (nível superior em qualquer área); uma vaga para Arquitetura; três para Contabilidade; uma para Engenharia Civil; uma para Engenharia Elétrica; uma vaga para Medicina (especialização em Cardiologia); três para Administração; quatro para Tecnologia da Informação (graduação na área ou qualquer curso superior com pós-graduação em TI). Os salários são de R$ 8,3 mil.

O certame teve a reserva de 20% das vagas para pessoas negras, seguindo recomendação para cumprimento da Lei Estadual 11.015/2021. A validade do concurso é de um ano, podendo prorrogar uma vez e por igual período.

