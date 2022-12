“Mossoró Sal & Luz” terá shows de Davi Sacer e Banda Som & Louvor neste sexta, 23. O evento será realizado na Praça de Eventos, localizada na avenida Rio Branco, a partir das 18h. A iniciativa fomenta a cultura gospel, reafirmando a valorização e compromisso do município com a arte e cultura em seus diversos segmentos. A programação do “Mossoró Sal & Luz” tem como proposta celebrar a cultura da paz, união e fraternidade da comunidade mossoroense.

A iniciativa fomenta a cultura gospel, reafirmando a valorização e compromisso do município com a arte e cultura em seus diversos segmentos.

A programação do “Mossoró Sal & Luz” tem como proposta celebrar a cultura da paz, união e fraternidade da comunidade mossoroense. A Banda Som & Louvor e o cantor e compositor Davi Sacer farão parte da programação especial do evento.

Com as apresentações, a expectativa é que Mossoró receba pessoas de diversas cidades do Estado, movimentando a economia local. A Prefeitura organizou, em conjunto com os comerciantes locais, um espaço destinado à praça de alimentação, promovendo a organização urbanística do evento.

