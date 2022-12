BB abre Processo Seletivo com 4 mil vagas imediatas e mais 2 mil para cadastro de reserva. Para o Rio Grande do Norte estão disponíveis 26 vagas, para o cargo de Escriturário - Agente Comercial. As inscrições podem ser realizadas até às 23h59 do dia 24 de fevereiro de 2023, no site da Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição é no valor de R$ 50,00. As vagas são para nível médio, com jornada de 30 horas semanais. A remuneração é de R$ 3.622,23.

Foi publicado nesta sexta-feira (23) o edital do novo Processo Seletivo do Banco do Brasil, sob organização da Fundação Cesgranrio, a fim de preencher 4 mil vagas imediatas e formar cadastro reserva de 2 mil no cargo de Escriturário - Agente de Tecnologia e Agente Comercial.

Conforme consta no documento as oportunidades para Agente Comercial, estão distribuídas nos Estados do Acre (20), Alagoas (31), Amapá (13), Amazonas (32), Bahia (149), Ceará (51), Espírito Santo (26), Goiás (55), Maranhão (70), Mato Grosso (50), Mato Grosso do Sul (34), Minas Gerais (172), Pará (72), Paraíba (42), Paraná (152), Pernambuco (72), Piauí (39), Rio de Janeiro (136), Rio Grande do Norte (26), Rio Grande do Sul (118), Rondônia (27), Roraima (9), Santa Catarina (78), São Paulo (429), Sergipe (20), Tocantins (23) e no Distrito Federal (54).

Já no caso do Agente de Tecnologia - TI, as 2.000 vagas encontram-se no Estado de São Paulo e no Distrito Federal.

O profissional de nível médio poderá escolher onde deseja trabalhar sendo necessário ter ensino médio, e disponibilidade para atuar em jornada de 30 horas por semana. A remuneração é de R$ 3.622,23.

Além do valor acima mencionado haverá ainda: participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; ajuda alimentação/refeição; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; acesso à plano de saúde, plano odontológico básico e à programas de educação e capacitação; possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Dentro do quantitativo de vagas mencionados, há aquelas que são reservadas para candidatos que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

As inscrições são recebidas a partir do dia 23 de dezembro de 2022, até às 23h59 do dia 24 de fevereiro de 2023, no site da Fundação Cesgranrio. Nesta etapa, cabe ao candidato efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 50,00.

Como forma de classificar os inscritos serão realizadas Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório; Prova de Redação, de caráter eliminatório; Aferição da veracidade da autodeclaração e procedimentos Admissionais e Perícia Médica, de caráter eliminatório.



Questões de Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Matemática; Atualidades do Mercado Financeiro; Probabilidade e Estatística; Conhecimentos Bancários; Tecnologia da Informação; Matemática Financeira; Conhecimentos de Informática vão compor a avaliação, de acordo com o cargo pretendido.

De acordo com o edital, as provas serão realizadas provavelmente no dia 23 de abril de 2023.

Após a primeira etapa, os candidatos serão classificados por microrregião/macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos.

A contratação ocorrerá pelo regime celetista e após o período de experiência, o contrato passará a viger por prazo indeterminado e o empregado integrará a Carreira Administrativa, resguardados os seus direitos retroativamente à data de início do Contrato individual de Trabalho para todos os fins.

O prazo de validade deste Processo Seletivo esgotar-se-á após um ano a contar da data de publicação do Edital de Homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério exclusivo do Banco do Brasil S.A.

Veja o edital completo AQUI.

*COM INFORMAÇÕES DO PCI CONCURSOS