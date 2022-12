Vítima de acidente causada pela pista molhada na 304 cursava mestrado em psicologia na PB

Henrique Araújo de Nicodemos, de 25 anos, faleceu na tarde desta sexta-feira, 23, após rodar o carro na pista molhada e ser atropelado por uma carreta na BR 304, perto de Angicos-RN. Ele retornava de João Pessoa, onde cursa mestrado em psicologia, com destino a Fortaleza (CE), dirigindo pela primeira vez. O corpo da vítima foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros, a quem coube a missão de encontrar e informar a família da tragédia.

O estudante Henrique Araújo de Nicodemos, de 25 anos, que faleceu na tarde desta sexta-feira, 23, após rodar o carro e ser atropelado por uma carreta na BR 304, perto de Angicos-RN, dirigia na rodovia pela primeira vez. Sempre fazia o trajeto Recife/Fortaleza de avião.

Henrique Araújo é de Fortaleza e estava cursando mestrado em psicologia em João Pessoa. Neste final de ano, decidiu fazer o trajeto dirigindo o seu carro. Da Paraíba, a Parnamirim, trafegou pela BR 101, que é duplicada. Ele parou perto de Natal e depois seguiu viagem.

Ingressou na BR 304 no município de Macaíba, dirigindo pela Reta Tabajara, que está em obras. Quando passava por em Angicos, rodou o carro na pista molhada (aquaplanagem) e foi colhido de frente por uma carreta, que o arrastou por mais de 220 metros.

Henrique ficou preso às ferragens, sendo necessário o Corpo de Bombeiros de Mossoró se deslocar a região Central para resgata-lo. A família foi encontrada pelo bombeiro Moésio Marinho (sargento) neste sábado, 24, através das redes sociais. Coube ao sargento a difícil missão de informar a tragédia a família.

Após exames, o corpo foi liberado para velório e sepultamento em Fortaleza.

Acidentes

São inúmeros os acidentes que acontecem na BR 304 com vítimas fatais, muitos deles em função da imprudência dos motoristas, segundo relata a Polícia Rodoviária Federal.

A mesma instituição acredita que se a rodovia fosse duplicada, assim como já é a BR 101, acontecia menos acidentes, em especial nos horários de grande fluxo de carros pesados.

A duplicação da BR 304 foi inserida no orçamento da União pelo senador Jean Paul Prates e carece de apoio dos demais políticos do Rio Grande do Norte, inclusive da Governadora Fátima Bezerra, para que os recursos sejam assegurados e a duplicação da rodovia aconteça.

Com informações da PRF e do Corpo de Bombeiros.