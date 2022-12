Boliviana é presa por usar passaporte falso ao tentar embarcar para Portugal pelo aeroporto de Natal

Ao procederem as formalidades de imigração da passageira, de 32 anos, os policiais federais detectaram que o seu documento de viagem internacional estava com restrição por parte da Interpol por perda ou roubo. Ela recebeu voz de prisão e não portava nenhum outro tipo de identificação além do passaporte. Informalmente entrevistada, a mulher disse que seu passaporte foi comprado por cerca de U$ 400, a um despachante na cidade de Granada, Espanha, para cuja cidade pretendia viajar em busca de emprego.